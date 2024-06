Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Von Kutsche gestürzt.

Lippe (ots)

Im Rahmen eines Schützenumzuges in Siekholz ereignete sich am Samstagnachmittag (15.06.2024) ein Verkehrsunfall auf der Siekholzer Straße, bei dem ein Mann von seiner Kutsche fiel. Der 64-Jährige aus Bielefeld führte gegen 16.30 Uhr seine Kutsche, als die Pferde des Gespanns plötzlich durchgingen. Die Kutsche bewegte sich in den Grünstreifen und geriet durch einen Graben ins Wanken. Der Bielefelder verlor dadurch die Kontrolle über sein Gespann, fiel von der Kutsche und wurde von einem Kutschenrad überrollt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

