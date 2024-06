POL-LIP: Lemgo. Erdbeerhütte aufgebrochen.

Lippe (ots) - In der Schiederstraße brachen bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (16.06.2024) gegen 2.50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Als die Einbrecher die Bewohnerin in der Wohnung entdeckten, flüchteten sie ohne Beute aus dem Haus in unbekannte Richtung. Es soll sich bei den Tätern um zwei Männer mit kurzen, ...

mehr