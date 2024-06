Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher von Bewohnerin vertrieben.

Lippe (ots)

In der Schiederstraße brachen bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (16.06.2024) gegen 2.50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Als die Einbrecher die Bewohnerin in der Wohnung entdeckten, flüchteten sie ohne Beute aus dem Haus in unbekannte Richtung. Es soll sich bei den Tätern um zwei Männer mit kurzen, schwarzen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Bekleidet waren sie mit dunklen Pullovern und schwarzen Hosen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

