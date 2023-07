POL Schwaben Nord: Ärger vor Nachtclub

Augsburg (ots) - Göggingen - Bereits am Donnerstag kam es auf einem Fahrradweg zu einem Unfall. Eine Jugendliche wurde verletzt, der andere Beteiligte flüchtete. Am vergangenen Donnerstag (28.06.2023) war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad in Pfarrer-Bogner-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Fußballplatzes der DJK Göggingen wurde sie nach eigenen Angaben unvermittelt von einem anderen ...

mehr