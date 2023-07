Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf dem Radweg

Augsburg (ots)

Göggingen - Bereits am Donnerstag kam es auf einem Fahrradweg zu einem Unfall. Eine Jugendliche wurde verletzt, der andere Beteiligte flüchtete. Am vergangenen Donnerstag (28.06.2023) war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad in Pfarrer-Bogner-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Fußballplatzes der DJK Göggingen wurde sie nach eigenen Angaben unvermittelt von einem anderen Fahrradfahrer überholt. Dabei stürzte die 16-Jährige und zog sich mehrere Frakturen zu. Der andere Fahrradfahrer fuhr ohne Anzuhalten weiter. Er wird als ca. 50-60 Jahre alt mit grauen, langen Haaren beschrieben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

