Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall in Schwabmünchen

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Am Freitag (30.06.23) kam es gegen 13.00 Uhr, im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2027 und der Staatsstraße 2035 (Südspange) in Schwabmünchen, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Schulbus.

Nach derzeitigem Ermittlungstand wird davon ausgegangen, dass der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2027 von Hiltenfingen kommend, in Richtung Schwabmünchen fuhr. Zur gleichen Zeit fuhr der Schulbus auf der untergeordneten Südspange und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die kreuzende Staatsstraße 2027 abbiegen. Es wird davon ausgegangen, dass der Schulbus während des Abbiegevorgangs, den von links kommenden Motorradfahrer übersah. In der Folge prallte der vorfahrtsberechtigte Motorfahrer, auf Höhe des vorderen linken Radkastens, gegen den Schulbus und musste vor Ort schwer verletzt reanimiert werden. Die örtlichen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr wurden hierzu von einem Rettungshubschrauber aus Augsburg unterstützt. Der 27-jährige Motorradfahrer erlag jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

In dem Schulbus befanden sich neben dem Busfahrer, noch 10 Schulkinder, die gerade auf dem Heimweg, aus dem Schulzentrum in Schwabmünchen, waren. Die Schulkinder und der Busfahrer wurden in das Schwabmünchner Feuerwehrgerätehaus gebracht. Dort wurden sie von Einsatzkräften des Rettungs- und Krisendienstes, der Feuerwehr und der Polizei betreut. Die Schulkinder konnten, in Abstimmung mit dem Rettungs- und Krisendienst, am Feuerwehrgerätehaus an ihre Eltern übergeben werden. Nach derzeitigem Stand gab es durch den Zusammenstoß, keine weiteren Verletzten. Ein externer Unfallgutachter soll nun die genaueren Umstände des Unfallhergangs und der Unfallursache klären. Während der Unfallaufnahme waren die beiden Staatsstraßen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Schwabmünchen darum, dass sich mögliche Unfallzeugen, die noch nicht namentlich an der Unfallstelle erfasst wurden, unter der Telefonnummer 08232/9606-11 melden. Abschließend ergeht von Seiten der Polizeiinspektion Schwabmünchen noch ein Dank an alle Verkehrsteilnehmer und Passanten, die in der Anfangsphase, durch vorbildliche Hilfeleistung, als Ersthelfer agierten und unterstützten.

