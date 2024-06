Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (14.06.2024) zwischen 1 und 2 Uhr wurde im Ida-Gerhardi-Weg in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie genau die Unbekannten in die Räumlichkeiten gelangten, ist noch unklar. Es wurden Unterlagen und Dokumente gestohlen. Zeugenhinweise zum Einbruch melden Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

