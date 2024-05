Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Süpplingenburg

Helmstedt (ots)

Süpplingenburg, Schulkamp

21.05.24, 14:49 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag gegen 14:49 Uhr in der Straße Schulkamp in Süpplingenburg ein Holzschuppen in Vollbrand. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Rauchgeruch und nahm daraufhin einen lauten Knall war. Unmittelbar danach entdeckte er Rauschwaden, die vom Holzunterstand seines Nachbarn aufstiegen. Er zögerte nicht lange und informierte seinen Nachbarn sofort über den Brand. Dieser versuchte, das Feuer zunächst mit eigenen Mitteln zu löschen, was jedoch nicht glückte.

Er informierte unverzüglich die Polizei und die Feuerwehr, die sofort zum Brandort ausrückten. Vor Ort konnte ein in Vollbrand stehende Holzschuppen festgestellt werden, welcher im Begriff war, sich auf das angrenzende Wohnhaus auszubreiten. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und konnte das Feuer letztendlich vollständig löschen.

Am Wohnhaus entstand ein Gebäudeschaden in noch nicht abschließend geklärter Höhe.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell