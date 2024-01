POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrüche in Gartenhütten/Hühner geköpft

Riedstadt (ots) - Gleich dreimal schlugen am Samstag (13.01.) Wohnungseinbrecher zu. Im Laufe des Tages geriet ein Wohnhaus "Im Roseneck" in Crumstadt in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Ebenfalls "Im Roseneck" drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr durch ein Fenster in ein weiteres Haus ein ...

