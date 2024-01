Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Einbrecher schlagen dreimal zu/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Gleich dreimal schlugen am Samstag (13.01.) Wohnungseinbrecher zu. Im Laufe des Tages geriet ein Wohnhaus "Im Roseneck" in Crumstadt in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Ebenfalls "Im Roseneck" drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr durch ein Fenster in ein weiteres Haus ein und erbeuteten anschließend Schmuck.

Ein dritter Einbruch ereignete sich schlussendlich in der Zeit zwischen 08.50 und 18.50 Uhr in der Kühkopfstraße in Erfelden. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und ließen dort Geld, Elektrogeräte sowie diversen Schmuck mitgehen.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell