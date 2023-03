Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 10.50 Uhr in Meppen zu einer Betrugstat. Zwei bislang unbekannte Täter waren mit einem anthrazitfarbenen VW Caddy mit Anhänger, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren, in der Bokeloher Straße unterwegs. Dort täuschten die beiden Täter in betrügerischer Absicht einer Anwohnerin vor, dass sie das auf der Grundstücksauffahrt gelagerte Altmetall im Auftrag ihrer Tochter abholen sollten, welches sie aufluden und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die beiden Täter werden als etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Beide haben blondes Haar, wobei der Fahrer des Caddy eine Halbglatze hat und etwa 50 Jahre alt sein soll. Zeuge, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern und insbesondere zu den Kennzeichen des mitgeführten VW Caddy und Anhänger geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

