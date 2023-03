Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Kistemakerstraße in Nordhorn zu einem Handtaschendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete die Stofftasche der Geschädigten, die am Einkaufswagen hing. In der Tasche befand sich das Portemonnaie der Geschädigten. Mit der EC-Karte wurden um 11.34 Uhr in der Volksbank Filiale an der Veldhauser Straße in Nordhorn ein kleiner vierstelliger Betrag abgehoben. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell