POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zusammenstoß von Radfahrern auf Gehweg.

An der Wilberger Straße kam es am Montagnachmittag (17.06.2024) zu einer Kollision zweier Fahrradfahrer. Ein 59-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Wilberger Straße in Richtung Wilberg, als plötzlich von rechts ein jugendlicher Radfahrer aus einer Grundstückseinfahrt kam, den Gehweg kreuzte und ihn übersah. Der 15-Jährige aus Horn-Bad Meinberg stieß mit dem Detmolder zusammen und beide stürzten von ihren Rädern auf die Straße. Dabei wurde der 59-Jährige leicht verletzt, ein Krankenwagen brachte ihn in ein Klinikum. Der Jugendliche blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

