POL-LIP: Bad Salzuflen. Sachbeschädigung an Bürogebäude.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Detmolder Straße/Bergstraße wurden am Dienstagmittag (18.06.2024) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 41-jähriger Mercedes Vito-Fahrer aus Leopoldshöhe fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Detmolder Straße und beabsichtigte in die Bergstraße abzubiegen. Dabei fuhr ihm ein 72-Jähriger aus Lage mit seinem Skoda Fabia hinten auf. Beide Fahrer erlitten durch den ...

