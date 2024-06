Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Esserden - Einbruch

Unbekannter versucht in Tankstelle einzubrechen

Fenster und Rollladen beschädigt

Rees-Esserden (ots)

Ein unbekannter Einbrecher versuchte am Samstag (22. Juni 2024) zwischen 02:50 Uhr und 03:50 Uhr in eine Tankstelle am Grüttweg einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen riss der Unbekannte eine Rolllade ab und versuchte anschließend mit einem Hebelwerkzeug das Fenster zu öffnen. Das Fenster hielt aber stand und der Unbekannte flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Der männliche Täter war mit einer Kapuzenjacke, einer langen Hose sowie einer Gesichtsmaskierung bekleidet. Weiterhin trug er einen Rucksack bei sich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Feststellungen machen kann, soll sich bitte telefonisch bei der Kriminalpolizei in Emmerich unter 02822 7830 melden. (as)

