POL-KLE: Emmerich - Abgestellter Pkw beschädigt

Pedal eines Fahrrads aufgefunden und sichergestellt

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (20. Juni 2024), 22:20 Uhr und Freitag (21. Juni 2024), 07:30 Uhr kam es an der Speelberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 39-jährige Halter eines grauen Audi A4 Avant hatte seinen Wagen in einer Parklücke parallel zur Speelberger Straße abgestellt. Nach seiner Rückkehr musste der Emmericher Beschädigungen auf der Fahrerseite des Wagens feststellen und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten an der Unfallörtlichkeit ein Pedal eines Fahrrads auffinden und sicherstellen. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Speelberger Straße befuhr und dabei den an der rechten Straßenseite abgestellten grauen Audi A4 Avant beschädigte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

