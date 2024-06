Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Radfahrer touchiert Fußgänger und flüchtet

Wer kann Hinweise zum Flüchtigen geben?

Kleve (ots)

Am Samstagabend (22. Juni 2024) gegen 20:05 Uhr fuhr ein unbekannter Radfahrer auf der Großen Straßen in Richtung Herzogstraße, als er in Höhe des Elsa- Brunnen gegen einen Fußgänger fuhr. Der 49 Jahre alte Fußgänger aus Kleve stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte konnte keinen Sturz vom Rad verhindern und flüchtete in Richtung Herzogstraße. Der flüchtige Radfahrer soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine kurze, dunkle Hose sowie einen grünen Rucksack getragen haben. Er war mit einem Herrenrad unterwegs.

Hinweise zur flüchtigen Person nimmt das Verkehrskommissariat in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell