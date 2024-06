Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Fenster an Schulgebäude beschädigt

Hinweise erbeten

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (23. Juni 2024) kam es gegen 01:00 Uhr am Galgensteeg in Kranenburg zu einem Einbruch. Dabei beschädigten unbekannte Täter ein Fenster eines Schulgebäudes. Ob der oder die Täter auch in die Räumlichkeiten der Realschule eindrangen oder durch den akustischen Alarm abgeschreckt wurden, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen. Auch zu einem möglichen Diebesgut kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell