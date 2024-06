Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Grundschule

Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21. Juni 2024), 15:30 Uhr und Sonntag (23. Juni 2024), 10:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Zum Hallenbad" in Kranenburg zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in das Gebäude einer Grundschule ein. Dort beschädigten sie mehrere Türen, durchsuchten die Räumlichkeiten aber entwendeten nach aktuellem Stand keine Wertgegenstände.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell