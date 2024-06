Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Zwei gestürzte Radfahrer

Kleve (ots)

Am Sonntagabend (23. Juni 2024) gegen 18:45 Uhr kam es auf dem Europaradweg kurz vor Donsbrüggen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Eine 36-jährige Kleverin fuhr zusammen mit ihrem 39-jährigen Ehemann ebenfalls aus Kleve nebeneinander auf dem Radweg, als sich ihre Lenker verhakten und beide zu Fall kamen. Die 36-Jährige erlitt eine schwere Verletzung wurde musste in Krankenhaus gebracht werden, ihr Ehemann wurde leicht verletzt. (as)

