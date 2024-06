Kleve-Kellen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (18. Juni 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (19. Juni), 19:30 Uhr kam es an der Straße "Am Schützenhaus" in Kleve zu zwei Einbrüchen. Zwischen Dienstag (18. Juni 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (19. Juni), 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses vor und durchsuchten dort zwei ...

mehr