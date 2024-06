Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Einbrüche: Täter entwenden diverse Wertgegenstände

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (18. Juni 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (19. Juni), 19:30 Uhr kam es an der Straße "Am Schützenhaus" in Kleve zu zwei Einbrüchen.

Zwischen Dienstag (18. Juni 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (19. Juni), 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses vor und durchsuchten dort zwei Gartenlauben. Der oder die Täter entwendeten eine Kiste mit unterschiedlichen Werkzeugen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der oben genannten Örtlichkeit zwischen Dienstag (18. Juni 2024), 23:30 Uhr und Mittwoch (19. Juni), 06:20 Uhr. Dabei drangen der oder die Täter in eine Garage ein und entwendeten einen Akkubohrer, eine Stichsäge sowie mehrere Getränkekisten. Ob die beiden Taten aufgrund der Örtlichkeit und des zeitlichen Rahmens in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kriminalpolizei Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell