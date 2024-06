POL-KLE: Kerken - Diebstahl: Täter dringen in Einfamilienhaus vor und entwenden Bargeld

Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (18. Juni 2024) kam es gegen 17:20 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Radfahrerin befuhr mit einem Damenrad den linken angrenzenden und parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Ostwall. Auf Höhe einer ...

mehr