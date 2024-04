POL-UN: Unna - Zeugen nach Entwendung einer Zugmaschine samt Auflieger und Ladung gesucht

Unna (ots) - Eine 51-jährige Frau aus Bönen war am Samstag (27.04.2024) mit ihrem Pedelec unterwegs, als sie auf einem augenscheinlich stark verschmutzten Seitenstreifen auf der Provinzialstraße in Unna-Massen stürzte. Gegen 06.05 Uhr befuhr sie die Provinzialstraße auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Chaussee in Holzwickede, als sie zu Fall kam. Schwer verletzt kam die Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus. ...

