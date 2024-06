Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Bürogebäude

Die Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Scheppenbaum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21. Juni 2024), 17:00 Uhr und Samstag (22. Juni 2024), 11:30 Uhr kam es am Klosterplatz in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten die Zugangstür eines Bürogebäudes und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten sie und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu möglichem Diebesgut kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

