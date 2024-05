POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 2. Mai 20.00 Uhr und 3. Mai 9.00 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand in der Bentheimer Straße abgestellte grauer Renault Megane am linken Rücklicht und am Radkasten beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden welcher auf etwa 3000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise ...

mehr