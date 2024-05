Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl von Pedelecs gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit vom 5. Mai, 13.00 Uhr und 6. Mai, 13.00 Uhr, wurden in Lingen Ramsel von einem mit einem verschlossenen Zaun umgebenen Wohngrundstück zwei hochwertige Pedelecs der Marke Riese und Müller entwendet. Die beiden Räder waren weiß und verschlossen, die Akkus und Bedienelemente befanden sich nicht an den Rädern. Es besteht die Möglichkeit, dass die beiden entwendeten Fahrräder im Gesamtwert von über 10.000 Euro in einem überschaubaren Umkreis zur Zwischenlagerung abgestellt worden sind. Hinweise zum Diebstahl oder zum Abstellort der Fahrräder nimmt die Polizei Lingen unter der Tel.-Nr.: 0591/87215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell