Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Einbrecher scheitern an Apothekentür

Am Dienstag oder Mittwoch versuchten Unbekannte in eine Apotheke in Neuenstein einzubrechen. Die Einbrecher bemühten sich zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 10.30 Uhr am nächsten Vormittag in das Geschäft in der Hinteren Straße einzudringen. Dabei versuchten die Unbekannten eine Tür einzudrücken und eine Glasscheibe einzuwerfen. Den Einbrechern gelang es letztendlich nicht in die Apotheke einzudringen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell