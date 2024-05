Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2024 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn / Neckarsulm: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate in Heilbronn und Neckarsulm. Zwischen dem 27. April 2024 und dem 2. Mai 2024 begaben sich die Täter zu den Wahlplakaten zur Europawahl in die Oststraße, Südstraße und Alexanderstraße in Heilbronn und beschmierten sie oder rissen diese ab. Zudem wurde ein an einem Baum befestigtes Plakat angezündet. Ebenfalls wurden Wahlplakate in der Robert-Bosch-Straße in Neckarsulm beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

