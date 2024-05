Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis vom Mittwoch, 01.05.2024

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bestenheid: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Am Mittwochmorgen, gegen 07.25 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses aus. Nach ersten Meldungen von Anwohnern sollen mehrere Balkone brennen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass lediglich 1 Wohnung in Vollbrand stand. Vermutlich infolge eines technischen Defektes kam es in der Wohnung zum Brandausbruch. Die 3 Bewohner der Wohnung wurden durch das Feuer geweckt und konnten sich in Sicherheit bringen. Insgesamt wurden 4 Personen durch Rauchgase leicht beziehungsweise schwer verletzt. Zumindest die Brandwohnung ist nach jetzigem Stand vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro. Vor Ort bekämpfte die Feuerwehr das Feuer mit 11 Fahrzeugen und 46 Mann. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und 8 Mann inklusive Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell