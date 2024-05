Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen -Zeugen nach Unfallflucht in der Ludmillenstraße gesucht

Meppen (ots)

Am 6. Mai zwischen 6.45 Uhr und 16.30 Uhr wurde ein in der Tiefgarage des Krankenhauses in der Ludmillenstraße abgestellter orangefarbener Opel Corsa an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer verursachte den Schaden vermutlich beim Ein-/Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell