Polizei Köln

POL-K: 240425-2-K Mutmaßlicher Einbrecher wird im gestohlenen Auto "geblitzt" - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern mehrerer Radaranlagen sucht die Polizei Köln nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Der gesuchte Mann steht im Verdacht in der Nacht auf den 19. November 2023 (Sonntag) die Fahrzeugschlüssel eines Volvo aus einer Wohnung in der Kölner Innenstadt gestohlen zu haben und mit dem V70 durch die Altstadt sowie über die Bundesautobahn 3 gefahren zu sein. Anhand der Lichtbilder lässt sich bislang rekonstruieren, dass die abgebildete Person über die A3 in Richtung Montabauer/Rheinlandpfalz unterwegs gewesen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang der Mann zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr über das auf "Kipp" stehende Fenster der Erdgeschosswohnung am Karthäuserwall ein. Mit dem gestohlenen Schlüssel öffnete er den vor der Wohnung abgestellten Volvo und fuhr davon. Am nächsten Morgen (Montag) stand der Wagen etwa 700m von der Wohnung entfernt in der Alteburgerstraße.

Link zum Foto: https://polizei.nrw/fahndung/133761

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

