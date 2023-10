Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg / Donaustraße

Unfallzeit: 18.10.2023, 15.15 Uhr;

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt gekommen ist. Ein 13-Jähriger war gegen 15.15 Uhr auf dem für ihn links liegenden Radweg an der Donaustraße aus Richtung Dingdener Straße kommend entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs. An der Kreuzung mit dem Biemenhorster Weg wollte der Junge auf diesem seine Fahrt in Richtung Biemenhorst fortsetzen. Gleichzeitig beabsichtigte eine 83-jährige Autofahrerin, vom Biemenhorster Weg nach rechts in die Donaustraße abzubiegen. Dabei erfasste die Bocholterin das querende Kind, lud es auf und beschleunigte unvermittelt - es ist nicht auszuschließen, dass die Frau in diesem Moment Gaspedal und Bremse verwechselt hat. Der Wagen stieß daraufhin erst gegen einen Bordstein und prallte anschließend gegen eine Laterne. Der Radfahrer fiel vom Wagen auf eine angrenzende Grünfläche. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, ebenso die 83-Jährige und ihre Beifahrerin, eine 81 Jahre alte Bocholterin. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell