Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Heizgerät entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: zwischen 17.10.2023, 19.00 Uhr, und 18.10.2023, 07.00 Uhr;

Unklar ist, ob die einsetzenden kühleren Temperaturen sie zu ihrer Tat getrieben haben - fest steht, dass Unbekannte in Bocholt eine Elektroheizung gestohlen haben. Diese befand sich in der Toilettenanlage auf dem Friedhofsgelände an der Blücherstraße. Zu der Tat kam es dort in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter erbeuteten ein Heizgerät der Marke Stiebel Eltron. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell