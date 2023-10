Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Gegen Baum geprallt

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Kreulkerhok;

Unfallzeit: 18.10.2023, 05.40 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Bahnhof Reken bei Dunkelheit mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen; sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zu dem Unfall war es gegen 05.40 Uhr außerorts auf der Straße Kreulkerhok (Landesstraße 600) gekommen. Der Rekener hatte diese in Richtung Heiden befahren. Dabei geriet er nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, geriet mit dem Wagen ins Schleudern stieß mit dem Heck gegen einen der dort stehenden Alleebäume. Das Auto schleuderte über den angrenzenden Geh- und Radweg und kam schließlich beschädigt auf dem Grünstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

