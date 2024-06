Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Gartenhütte

Zwei männliche Täter entfernen sich mit E-Bikes von der Tatörtlichkeit

Kevelaer (ots)

Am Montag (24. Juni 2024) kam es zwischen 04:14 Uhr und 04:17 Uhr an der Südstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Zwei männliche Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück eins Einfamilienhauses und drangen dort in eine Gartenhütte vor. Aus dieser entwendeten die beiden Täter eine Motorsense des Herstellers Honda und entfernten sich dann mit E-Bikes von der Tatörtlichkeit. Die beiden Täter, welche sich mit den E-Bikes auch bereits zur Tatörtlichkeit begeben hatten, wurden bei der Tat videografiert und können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - kurze braune Haare - kariertes Hemd - dunkle Jeans

Person 2:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - beiger Rucksack - schwarze Jacke - schwarze Cap

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

