Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Wohnhaus auf dem Hauserhof und in der Sportplatzstraße ein (03.02.2024)

Engen, Anselfingen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es auf dem Hauserhof und in der Sportplatzstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Vermutlich gegen 3.45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die unverschlossene Hauseingangstür Zutritt zu der Erdgeschosswohnung des von zwei Parteien bewohnten Hauses. Dort durchsuchte er in Küche und Wohnzimmer sämtliche Schränke. Mutmaßlich durch einen Hund aufgeschreckt, flüchtete er jedoch ohne Beute.

Etwas früher, ungefähr gegen 03.30 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter, vermutlich ebenfalls über eine nicht verschlossene Tür, in ein Wohnhaus in der Sportplatzstraße. Dort entwendete er einen in der Küche liegenden Geldbeutel mit mehreren hundert Teuro Bargeld.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges auf dem Hauserhof und in der Spotrplatzstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, Haus- und Wohnungstüren nicht nur zuzuziehen, sondern richtig abzuschließen!

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell