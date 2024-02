Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 23-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (02.02.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend hat ein Unbekannter am Bahnhof einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 18 Uhr wartet der 23-Jährige an der Bushaltestelle auf einen Bus. Plötzlich kam ein unbekannter Mann auf ihn zu, packte ihn am Hals, schlug mehrfach mit der Faust auf ihn ein und trat ihm schließlich mit dem Knie in den Bauch, so dass er zu Boden ging. Nachdem zwei Passanten in die Auseinandersetzung eingriffen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Dorf einwärts. Zu dem Angreifer liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, stämmig, durchtrainierte Statur, schwarze, kurze, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Angreifers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell