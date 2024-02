Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Weiler, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Autos (02./03.02.2024)

Moos, Weiler (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 01 Uhr drei auf der Bettnanger Straße geparkte Autos beschädigt. Der Unbekannte trat an einem während des Höri-Nachtumzugs am Fahrbahnrand abgestellten blauen Skoda Fabia und einem grauen VW Golf jeweils den Seitenspiegel auf der Fahrerseite ab. Ebenso an einem dort geparkten schwarzen VW Fox, an dem er zudem die Fahrerscheibe einschlug. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Randalierer nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100, entgegen.

