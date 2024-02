Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße/Fritz-Arnold-Straße (02.02.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Kreuzung Reichenaustraße/Fritz-Arnold-Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist und hoher Sachstanden entstand. Gegen 12 Uhr war eine 46-jährige Jaguar-Fahrerin auf der Reichenaustraße in Richtung Allensbach unterwegs. An der Kreuzung zur Fritz-Arnold-Straße bog sie verbotswidrig nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, bei grüner Ampel die Kreuzung überquerenden Suzuki Alto eines 51 Jahre alten Mannes. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die 46-Jährige blieb unverletzt. An dem Jaguar entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro, den Schaden am Suzuki schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die B33 zwischen der Kreuzung und der Auffahrt zur Westtangente kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell