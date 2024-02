Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Haldenöschstraße - Unbekannter fährt Baum um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (03.02.2024)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Bei einer Unfallflucht auf der Haldenöschstraße hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag einen Baum beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte gegen 3 Uhr mit dem zwischen Fahrbahn und Gehweg gepflanzten Baum, so dass dieser an der Wurzel ausbrach und auf das Auto fiel. Dabei müsste der Wagen, der bei der Kollision ein Plastikabdeckung des Unterbodens verlor, im Bereich der Front rechtsseitig beschädigt worden sein. Ein Zeuge sah in der Folge der Männer aussteigen, von denen schließlich zwei zu Fuß flüchteten, ehe der Dritte mit dem beschädigten Auto davonfuhr.

Die Polizei ermittelt und bitte Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder den flüchtigen Wagen geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

