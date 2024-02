Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Robert-Gerwig-Straße (04.02.2024)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Robert-Gerwig-Straße ereignet hat. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war vor einer 66-jährigen Polo-Fahrerin und einem 88 Jahre alten Renault Clio Fahrer aus Richtung Böhringen kommend auf der Robert-Gerwig-Straße unterwegs. Als sowohl der BMW als auch der Polo an der Rot zeigenden Ampel anhielten, prallte der dahinterfahrende Clio in das Heck des VW, der sich anschließend auf den BMW schob. Der Clio war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell