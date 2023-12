Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach/B294: Pkw soll wiederholt in Gegenverkehr geraten sein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein soll ein Pkw-Fahrer am 27.11.2023 bei Elzach. Zeugen zufolge befuhr der Verkehrsteilnehmer gegen 15.20 Uhr die B294 von Elzach in Fahrtrichtung Niederwinden, als er wiederholt in den Gegenverkehr lenkte und plötzliche und unvorhersehbare Bremsmanöver durchführte. Der Fahrer des Pkw konnte im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Waldkirch Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich mit dem Polizeirevier Waldkirch unter der Telefonnummer 07681/40740 in Verbindung zu setzen.

