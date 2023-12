Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr gegen 07:45 Uhr die Ettersburger Straße und bog dann in die Lützendorfer Straße ein. In seiner Fahrt- richtung parkten mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand. An einer Engestelle ließ ein entgegenkommender Fahrzeugführer einige Pkw's passieren und fuhr dann los. Der Skoda-Fahrer nahm an, dass er die Engstelle noch vor dem entgegenkommenden Pkw durchfahren könne und gab Gas. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und einer falschen Einschätzung des Seitenabstandes kollidierte er mit einem der parkenden Pkw und anschließend mit dem Mazda im Gegenverkehr. Dann bremst er ab und fuhr in eine Einbuchtung hinein, Da die Geschwin- digkeit aber zu hoch war, fuhr er auf einen geparkten Pkw auf und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf weit über 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell