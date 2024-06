Kevelaer (ots) - Am Montag (24. Juni 2024) kam es zwischen 04:14 Uhr und 04:17 Uhr an der Südstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Zwei männliche Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück eins Einfamilienhauses und drangen dort in eine Gartenhütte vor. Aus dieser entwendeten die beiden Täter eine ...

mehr