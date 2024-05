Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntagnachmittag um 17:22 Uhr.

Ein 19-Jähriger aus Herten war mit seinem Auto auf der Westerholter Straße aus Herten kommend in Richtung L511 unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte eine 37-Jährige aus Gelsenkirchen aus Richtung der Autobahnen kommend nach links auf die L511 abzubiegen. Nach Beendigung ihres Abbiegevorgangs überholte sie der 19-Jährige und verlor im Anschluss nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er verunfallte in einem dortigen Grünstreifen. Bei dem Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Derzeit besteht somit der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315d StGB). Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

