Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wohnmobil bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht wurde das Wohnmobil des Herstellers Weinsberg eines 73-Jährigen aus Marl beschädigt. Im Unfallzeitraum (Samstagabend, 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 9:30 Uhr) stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Gräwenkolkstraße und am Fahrbahnrand der Heyerhoffstraße. An welcher der beiden Örtlichkeiten sich der Unfall ereignete, konnte noch nicht geklärt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte das Wohnmobil an der linken Hinterachse. Zudem waren Teile des dortigen Radkastens abgebrochen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

