Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kaminbrand

Sassen (ots)

Am 12.01.2024 gegen 21:15 Uhr kam es in einem Einfamilienanwesen in Sassen zu einem Kaminbrand.

Dieser konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Uersfeld, Höchstberg, Sassen und Kolverath schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass es zu keinerlei Personenschaden kam.

Am Anwesen entstand glücklicherweise auch kein Schaden, lediglich der Kamin selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Es hatten sich vermutlich im Kamin abgesetzte Russreste entzündet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell