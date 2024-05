Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei maskierte Täter überfallen Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Sterkrader Straße ist am Sonntagabend eine Tankstelle überfallen worden. Zwei maskierte Männer kamen gegen 21.20 Uhr in den Verkaufsraum und forderten die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Mindestens einer der Täter hatte einen Schlagstock dabei. Erbeutet wurde neben Bargeld auch eine größere Menge Zigaretten. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug (vermutlich Kombi). Sie sollen hinten eingestiegen sein, so dass von einem weiteren Mittäter (Fahrer) ausgegangen werden muss. Die 61-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Die beiden Täter, die im Verkaufsraum waren, wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 1,70m groß, schwarz gekleidet, schwarze Handschuhe, schlank, "eher jünger", sprachen deutsch. Wer Hinweise zu dem Überfall, den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

