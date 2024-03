Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl verhindert

Greiz (ots)

Weida. Am 14.03.2024 gegen 21:30 Uhr versuchten 5 bislang unbekannte Personen Kupferkabel von der Baustelle An den Nonnenfeldern in Weida zu stehlen. Die Täter wurden vom Sicherheitsdienst überrascht, nachdem sie schon mehrere Kabeltrommeln zum Abtransport bereitgestellt hatten. Diese Kabeltrommeln hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Beim Erblicken des Wachschutzes ergriffen die Täter mit einem weißen Transporter die Flucht. Die hinzugerufene Polizei Greiz konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei Gera, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, den Transporter nicht auffinden.

Wegen versuchtem Diebstahl wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollten Zeugen Hinweise zu dem flüchtenden Transporter haben, bittet die Polizei Greiz um Hinweise unter der Bezugsnummer 0067772/2024. Das Modell des Transporters ist unbekannt, die Farbe ist weiß und er muss erhebliche Verschmutzungsspuren aufweisen, da die Täter bei der Flucht über ein sumpfiges Feld geflüchtet sind. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell